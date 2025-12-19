Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

Кадры с необычной для Карелии птицей сделал житель Беломорска Вадим Волков.
— Сделал несколько фото этой чайки и отправился домой, пару дней даже не просматривал отснятый материал. Сегодня решил посмотреть, достал карту памяти, открыл фото и обнаружил интересную информацию, загрузив фото чайки в интернет. Оказывается это молодая «белая чайка» — вид небольших приполярных птиц из семейства чайковых, единственный в роде белых чаек, — написал он на своей странице в ВК.Эти птицы населяют острова Северного Ледовитого океана и Гренландию. В России распространены на островах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля. Питаются рыбой и морскими беспозвоночными, поедают птичьи яйца, птенцов и отбросы тюленьего промысла.
Этот вид чаек занесен в Красную книгу РФ.