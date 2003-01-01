Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день строители завершают работы по прокладке газопровода под железной дорогой в Питкярантском районе. Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, подачу природного топлива в поселок, подключение модульной котельной и старт догазификации жителей планируют не позднее 20 декабря.

— Уличные распределительные сети мы построили в посёлке ещё в 2020 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года». Сейчас к запуску готовы сети на правом берегу реки. Поручаю Минфину предусмотреть средства, а Минстрою Карелии в 2026 году подготовить газовые сети в левобережной части поселка к передаче «Газпром газораспределение Петрозаводск», — сообщил Артур Парфенчиков.

Напомним, что в этом году газифицировали микрорайоны Соломенное и ТИЗ «Усадьба» в Петрозаводске, а также ввели в работу участок газораспределительной сети в Олонце.