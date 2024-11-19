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Пришел ответ на запрос в прокуратуру по слушаниям о снижении стоимости зелёных насаждений Петрозаводска

Новости. Общество
15:32, 20 Ноября 2024
фото: © matthew smith / unsplash

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Депутат Заксобрания Карелии опубликовала ответ прокуратуры, связанный с публичными слушаниями в мэрии Петрозаводска.

Прокуратура Карелии проводит проверку законности публичных слушаний по поводу снижения восстановительной стоимости зелёных насаждений Петрозаводска. Это следует из промежуточного ответа прокуратуры депутату Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой.

«Пришел промежуточный ответ прокуратуры РК на мое обращение по проверке законности проведенных Администрацией Петрозаводского городского округа публичных слушаний по вопросу снижения восстановительной стоимости городских лесов — проводится проверка», — написала депутат на своей странице в соцсети.

О результатах обращения в прокуратуре уведомят дополнительно.

Слушания прошли 8 ноября, в администрации карельской столицы и завершились тем, что зарегистрированные на них горожане проголосовали за 100-кратное снижение компенсационных выплат за снос зеленых насаждений города. «За» проголосовали 694 человека, «против» — 145 человек. При этом в зале мэрии присутствовали всего 263 человека. Представители администрации объяснили это тем, что можно было голосовать по доверенности.

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