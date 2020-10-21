Пришкольные лагеря откроют на осенних каникулах в Петрозаводске, несмотря на коронавирус

В период осенних каникул планируется организация 25 смен лагерей, в которых отдохнут 963 ребенка, сообщают в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске открыта запись в пришкольные лагеря. Так, 10 смен лагерей дневного пребывания для 400 детей организуют на базе школы №6, школы №7, школы №8, школы №9, школы №11, школы №32, школы №34, школы №36, школы №39 и Финно-угорской школы.

Кроме того, 15 смен специализированных (профильных) лагерей для 563 детей планируют открыть в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало, школе №5, школе №35, школе №43, Петровском Дворце, спортивной школе №2, спортшколе №6, СШОР №3 и СШОР №5.

Для записи на участие в смене необходимо обратиться в муниципальные учреждения, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, молодежный центр "Смена" организовывает бесплатный лагерь дневного пребывания для детей 7-11 лет.