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Пришкольные лагеря откроют на осенних каникулах в Петрозаводске, несмотря на коронавирус

Новости. Общество
18:00, 22 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель
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В период осенних каникул планируется организация 25 смен лагерей, в которых отдохнут 963 ребенка, сообщают в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске открыта запись в пришкольные лагеря. Так, 10 смен лагерей дневного пребывания для 400 детей организуют на базе школы №6, школы №7, школы №8, школы №9, школы №11, школы №32, школы №34, школы №36, школы №39 и Финно-угорской школы.

Кроме того, 15 смен специализированных (профильных) лагерей для 563 детей планируют открыть в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало, школе №5, школе №35, школе №43, Петровском Дворце, спортивной школе №2, спортшколе №6, СШОР №3 и СШОР №5.

Для записи на участие в смене необходимо обратиться в муниципальные учреждения, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, молодежный центр "Смена" организовывает бесплатный лагерь дневного пребывания для детей 7-11 лет.

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Комментарии

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однозначно
2020-10-22 18:24:58
почему у финно-угорской школы нет номера ? Они особенные
или это территория угорского посольства ? Хде толерантность ?
Гость
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