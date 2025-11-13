Присяжные в Карелии вынесли вердикт по делу об убийстве 15-летней давности

В Карелии судят организатора и исполнителя убийства.

Коллегия присяжных заседателей в Пряжинском районном суде Карелии единогласно вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве, совершенном 15 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Двое местных жителей признаны виновными в жестоком убийстве молодого человека в январе 2010 года. Как установило следствие, преступление было тщательно спланировано.

— Согласно материалам уголовного дела, в январе 2010 года мужчины договорились убить ранее не знакомого им молодого человека. Один из фигурантов — непосредственный организатор преступления, намеревался заполучить квартиру жертвы в целях дальнейшего извлечения прибыли. Для совершения преступления он привлек еще одного исполнителя, — сообщили в надзорном ведомстве.

Преступники вывезли потерпевшего в лесной массив Пряжинского района, где исполнители нанесли мужчине множественные удары по телу, а затем задушили. Смерть наступила на месте происшествия. Тело жертвы со следами тяжелых травм было обнаружено в том же месяце в снегу в лесу у автодороги «Петрозаводск — Суоярви». Напомним, ранее мы писали, как удалось раскрыть это дело.

Одного из исполнителей судили ранее. Вчера в отношении организатора и второго соучастника коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

В ближайшее время сторонам предстоят вторые прения, где обвинение и защита предложат суду свою квалификацию действий подсудимых, а также вид и размер наказания. После этого суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора по делу.