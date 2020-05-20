Присяжные вынесли вердикт по делу о зверском убийстве петрозаводчанина в Камбодже

В Карелии присяжные заседатели признали Дмитрия Сидорова виновным в убийстве петрозаводчанина Дениса Гончарова в Камбодже.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, присяжные заседатели накануне вынесли вердикт и признали виновным в убийстве и незаконном приобретении технических спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, гражданина России.

Следствием и судом было установлено, что в июле 2015 года подсудимый, находясь на отдыхе в городе Сиануквиль Королевства Камбоджа, в ходе совместного распития спиртного с соотечественником из России, напал на него и причинил множественные колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Камбоджу и прибыл на территорию Российской Федерации, где был задержан. Кроме этого, обвиняемый незаконно приобрел специальное техническое средство, которое использовал для скрытой аудиозаписи разговоров.

Напомним, как сообщалось ранее, в июле 2015 года полиция Камбоджи обнаружила тело 28-летнего российского туриста Дениса Гончарова с 30-ю ножевыми ранениями и перерезанным горлом в канале недалеко от популярного пляжа Отрес. В убийстве Гончарова заподозрили его соотечественника Дмитрия Сидорова. По словам жены погибшего, вечером за ее мужем заехал россиянин на мотоцикле. Мужчины отправились выпить. Следствие предполагало, что Сидоров напал на Гончарова, пока тот был за рулем мотоцикла. Турист попытался убежать, россиянин преследовал его с ножом. Преступник нанес жертве 30 ударов, а затем перерезал горло.

После задержания в Санкт-Петербурге в отношении подсудимого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вердиктом присяжных заседателей Дмитрий Сидоров признан виновными в инкриминируемых ему преступлениях. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.