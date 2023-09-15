Пристав переоделся покупателем, чтобы поймать бизнесмена на незаконной продаже табака

Несмотря на решение суда, в петрозаводском магазине продолжали торговать табачной продукцией.
Судебные приставы Петрозаводска и Прионежского района получили решение суда, согласно которому одной из фирм в карельской столице запретили продавать табачную продукцию в своем магазине.
Для проверки пристав-исполнитель переоделся покупателем и отправился в торговую точку. Ему без проблем удалось купить
табачную продукцию.
Нарушителя предупредили об уголовной ответственности. Только после этого в магазине перестали торговать табаком.
Это подтвердил повторный визит переодетого пристава, рассказали в УФССП Карелии.
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