Пристав переоделся покупателем, чтобы поймать бизнесмена на незаконной продаже табака

Несмотря на решение суда, в петрозаводском магазине продолжали торговать табачной продукцией.

Судебные приставы Петрозаводска и Прионежского района получили решение суда, согласно которому одной из фирм в карельской столице запретили продавать табачную продукцию в своем магазине.

Для проверки пристав-исполнитель переоделся покупателем и отправился в торговую точку. Ему без проблем удалось купить

табачную продукцию.

Нарушителя предупредили об уголовной ответственности. Только после этого в магазине перестали торговать табаком.



Это подтвердил повторный визит переодетого пристава, рассказали в УФССП Карелии.