Пристав в Карелии догнал должника и доставил в психиатрическую больницу

Судебные приставы принудительно отправили должника в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Как сообщили в Управлении службы судебных приставов республики, на исполнении в отделении в Суоярвском районе находилось исполнительное производства о применении к должнику меры медицинского характера — мужчина должен был быть направлен на принудительное лечение в стационар для психически больных. Пристав неоднократно приходил домой к должнику, то дверь ему не открывал.

Когда судебные приставы в очередной раз направились к мужчине, история повторилась, но возле входной двери к дому на снегу были обнаружены следы. По этим следам сотрудник службы и пошел, вскоре обнаружив разыскиваемого. Он лежал у теплотрассы, которая проходит как раз по прилегающей к дому территории. Должник понял, что его обнаружили, но попытался убежать. Пристав догнал мужчину и доставил в больницу.