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Приставам запретят забирать последнее у должников

Новости. Общество
14:54, 26 Марта 2021
фото: pixabay
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Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству принять законодательные меры по защите минимального дохода россиян от взыскания по долгам.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рекомендовать Государственной думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", — говорится в перечне поручений.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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