Приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко

ФССП арестовало активы сына Петра Порошенко Алексея.
Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.
В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.
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