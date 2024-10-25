Приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко

ФССП арестовало активы сына Петра Порошенко Алексея.

Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.

Согласно банку данных, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производством Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.

В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.