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Новости. Общество
10:33, 26 Июля 2018

Приставы арестовали троллейбусы в Петрозаводске

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Судебные приставы арестовали пять троллейбусов МУП "Городской транспорт" из-за долгов перед налоговой инспекцией.

По данным федеральной службы судебных приставов, троллуйбусное управление задолжало 16 млн 773 тыс. 845 рублей в пользу ИФНС по г. Петрозаводску — неуплата налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет имущества.

Как установил пристав, у должника в хозяйственном ведении находятся троллейбусы. Кроме того, руководством предприятия был предоставлен список и другого имущества, принадлежащего предприятию — офисная мебель, оргтехника и др.

"Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам выехали по месту нахождения предприятия - должника и его имущества, на ул.Московскую и наложили арест на движимое имущество - 5 троллейбусов", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, требование о перечислении 50% от выручки в счет погашения долга направлено руководству предприятия - должника.

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Комментарии

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Сергей
2018-07-26 11:20:13
Дибилизм полнейший!
Кирюха непутёвый
2018-07-26 10:56:17
Вредители какие то приставы как в правительстве , так и в местном управлении , Так и наровят все прикрыть ,что творят сами не понимают .
banan
2018-07-26 10:41:07
Логика прям зашкаливает.. или зашакаливает, в зависимости от того как посмотреть на ситуацию - одно госпедприятие арестовывает госимущество другого госпредприятия с целью его реализации? А кто купит троллейбусы кроме троллейбусного управления? Где от радости запрыгал очередной маршруточник)
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