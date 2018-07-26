Приставы арестовали троллейбусы в Петрозаводске

Судебные приставы арестовали пять троллейбусов МУП "Городской транспорт" из-за долгов перед налоговой инспекцией.

По данным федеральной службы судебных приставов, троллуйбусное управление задолжало 16 млн 773 тыс. 845 рублей в пользу ИФНС по г. Петрозаводску — неуплата налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет имущества.

Как установил пристав, у должника в хозяйственном ведении находятся троллейбусы. Кроме того, руководством предприятия был предоставлен список и другого имущества, принадлежащего предприятию — офисная мебель, оргтехника и др.

"Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам выехали по месту нахождения предприятия - должника и его имущества, на ул.Московскую и наложили арест на движимое имущество - 5 троллейбусов", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, требование о перечислении 50% от выручки в счет погашения долга направлено руководству предприятия - должника.