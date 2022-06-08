Приставы Карелии наказаниями подтолкнули должника-алиментщика к поиску работы

В Питкярантском районе должник пошел искать работу после того, как приставы применили к нему административное наказание, сообщается на сайте УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнении находится производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части от дохода. Должник нигде не работает, алименты в установленном судом размере не оплачивает, перечисляя лишь время от времени незначительные суммы, в результате чего образовалась задолженность в размере 380 тысяч рублей.

Судебный пристав привлек алиментщика к административной ответственности и суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Позже должника предупредили, что, если он не будет выплачивать алименты, то его привлекут уже к уголовной ответственности.

Узнав о неизбежности наказания, должник-алиментщик встал на учет в Центр занятости.