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Приставы Карелии нашли телефонного террориста в печке

Новости. Общество
13:42, 08 Августа 2022
фото: © Администрация Липецкой

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В Олонецком районе телефонный террорист спрятался от приставов в печке, чтобы не идти в суд, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Олонецкому району из районного суда поступило постановление о приводе местного жителя в судебное заседание для рассмотрения уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», по которому мужчина являлся обвиняемым.

В назначенный день судебный пристав прибыл по указанному адресу, однако телефонного хулигана дома не застал. Его брат, находившийся дома, пояснил, что тот, кого ищут, еще накануне уехал к другу и больше не возвращался.

Установив место проживания друга, судебный пристав продолжил поиски хулигана. Друг нарушителя пояснил, что товарищ действительно ночевал у него, но рано утром ушел, в чем судебный пристав может убедиться, осмотрев квартиру.

Судебный пристав, зная о том, что хулиган — личность неординарная, и уже хорошо знакомая приставам ввиду неоднократного исполнения приводов в районный суд, не ограничился простым осмотром помещения, а решил детально обследовать все возможные укрытия.

Внимание привлекла печка в углу комнаты. Там и спрятался телефонный террорист. На вопрос, что он там делает, ответил, что замерз и решил погреться.

«Отогревшись» и ознакомившись с постановлением о приводе, хулигану ничего не оставалось, как проследовать за судебным приставом под искренние извинения своего друга «Прости, братан! Я сделал всё, что мог!» — сообщается на сайте ФССП Карелии.

Обвиняемый был доставлен в судебное заседание вовремя, за совершенное преступление ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц условно.

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