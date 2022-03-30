Приставы Карелии не будут преследовать должников, участвующих в спецоперации на Украине

Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению, сообщили в УФССП Карелии.

В соответствии с Федеральным законом, подписанным президентом России, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых действий.

Согласно закону в отношении должников, участвующих в спецоперации на Украине, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом полностью или частично.

Для того, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.

Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством.

Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.