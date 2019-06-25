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Новости. Общество
12:17, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Приставы Карелии не разрешили вести фотосъемку на процессе по отмене сноса "Невского Пассажа"

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В городском суде Петрозаводска началось второе заседание по иску службы судебных приставов с требованием признать невозможным выполнить решение по сносу скандальной пристройки "Невский Пассаж".

Во вторник на судебное заседание был вызван пристав-исполнитель при главном судебном приставе России Васильев. Однако он в Петрозаводск не приехал, поэтому Федеральную службу судебных приставов на слушании иска представляет только начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам управления ФССП по Республике Карелия Ольга Баронова.

В самом начале заседания журналисты, освещающие процесс, ходатайствовали о проведении его фотосъёмки. Представитель должника и судебный пристав высказались против. По словам Бароновой, у неё четверо несовершеннолетних детей, и она не хотела бы, чтобы эта фотосъемка причинила им моральные страдания.

В итоге судья Ирина Гадючко разрешила снимать участников процесса, за исключением истца и представителя должника.


Жильцы дома на пр. Александра Невского Михаил Гошкиев и Владимир Бакинов

Как ранее сообщалось, в сентябре 2013 года суд карельской столицы постановил снести наземную часть пристройки к жилому дому на проспекте Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд республики оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу "Невского пассажа" до сих пор никто не приступил.

Более того, в феврале 2016 года бывший главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Спустя еще год Парфенчиков распорядился передать исполнительное производство в отношении "Невского пассажа" в управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С тех пор, как сообщила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам управления ФССП по Республике Карелия Ольга Баронова, карельские судебные приставы выполняли лишь поступавшие из Москвы поручения, а сами материалы этого производства оказались в российской столице.

Жильцы дома не раз устраивали акции протеста против бездействия властей, которые не могут исполнить решение суда

Тем не менее, с заявлением о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в городской суд Петрозаводска обратилась госпожа Баронова, а не кто-то из ее московских коллег, которые, как выяснилось во время рассмотрения иска, даже не смогли обеспечить своевременную доставку материалов производства в Карелию. По словам Бароновой, материалы были высланы в Петрозаводский городской суд из Москвы "Почтой России", но начальник отдела УФССП по РК не смогла представить на судебном заседании каких бы то ни было подтверждающих документов.

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Комментарии

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Сеня
2019-06-25 12:36:15
Хм . не приставы , а судья или председатель суда , они что то скрывают .
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