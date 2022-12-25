Приставы Карелии обновили список автомобилей и помещений, распродаваемых на торгах

Список арестованных автомобилей, а также недвижимости, опубликовали в УФССП Карелии.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

Среди лотов — два автомобиля, легковой и грузовой. Кроме того, на продажу выставлено два помещения, в Петрозаводске и Кондопоге, стоимостью более 3 миллионов рублей.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.