Приставы Карелии обновили список автомобилей и помещений, распродаваемых на торгах

Список арестованных автомобилей, а также недвижимости, опубликовали в УФССП Карелии.
Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.
Среди лотов — два автомобиля, легковой и грузовой. Кроме того, на продажу выставлено два помещения, в Петрозаводске и Кондопоге, стоимостью более 3 миллионов рублей.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.
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