Приставы Карелии обновили список выставленных на торги автомобилей

В УФССП Карелии выставили на торги арестованные автомобили.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

На продажу выставлены два седельных тягача, бортовой полуприцеп, а также кроссовер Nissan.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.