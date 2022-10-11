Приставы Карелии обновили список выставленных на торги автомобилей

В УФССП Карелии выставили на торги арестованные автомобили.
Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.
На продажу выставлены два седельных тягача, бортовой полуприцеп, а также кроссовер Nissan.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.
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