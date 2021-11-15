Приставы Карелии поймали алиментщицу в лесу и посадили за решетку

В Медвежьегорском районе местную жительницу заключили под стражу, чтобы осудить за неуплату алиментов, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Медвежьегорскому району на исполнении находилось производство в отношении местной жительницы о взыскании задолженности по алиментам на общую сумму 800 тысяч рублей.

Приставы неоднократно отправляли должницу в Центр занятости, чтобы она нашла работу. Провели с алиментщицей множество бесед о том, к чему может привести уклонение от уплаты долга. Но ничего не помогло — алиментщица уклонялась от ответственности.

Тогда ей назначили административный штраф, а суд отправил на обязательные работы, которые она отбыла не в полном объеме. За эту провинность суд арестовал алиментщицу на двое суток, после чего должница отработала до конца назначенное наказание.

Позже должница уехала из Медвежьегорска в Петрозаводск к родным, и исполнительное производство передали уже приставам в столицу Карелии, которые добились возбуждения уголовного дела в отношении злостной неплательщицы алиментов.

Правда, женщина на судебное заседание не явилась и была объявлена в розыск. Нашли ее приставы Медвежьегорского района, алиментщица пряталась от них в лесу недалеко от деревни Пигматка.

Женщину задержали и передали сотрудникам полиции для заключения под стражу до оглашения приговора.