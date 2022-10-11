Убийцу в Карелии заставили заплатить родственникам жертвы

Осужденный за убийство должен был возместить потерпевшим моральный ущерб, но не торопился расстаться с деньгами, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы заставили осужденного за убийство полностью возместить моральный ущерб потерпевшей семье.



Мужчину признали виновным по ст. 105 УК РФ еще в марте 2015 года. В частности, по приговору суда он должен был выплатить семье убитого компенсацию в размере миллиона рублей.



С 2015 по 2022 год преступник работал и возмещал моральный вред из своих доходов, но этого было недостаточно. Оставалось больше половины долга.



Приставы выяснили, что у осужденного есть недвижимость, но она является единственным жильем мужчины, поэтому продать ее за долги по закону нельзя.



Сотрудники регионального УФССП запретили должнику продавать, менять или дарить жилое помещение. Этим летом житель Карелии собирался продать свою недвижимость, но не смог из-за запрета приставов. Тогда он полностью вернул долг пострадавшей семье — отдал 600 тысяч рублей.