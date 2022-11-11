Приставы Карелии продали автомобиль мошенника за долги

Житель Карелии, осужденный за мошенничество, лишился своего автомобиля из-за невыплаченного долга, сообщили в УФССП республики.

В Карелии местный житель был признан судом виновным в совершении мошенничества и должен был возместить материальный ущерб пострадавшим в размере 247 тысяч рублей.

От обязанности, возложенной на него судом, должник длительное время уклонялся, и даже заключил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, чтобы его не арестовали приставы.

Но, несмотря на все уловки, сохранить транспортное средство мошеннику не удалось. Приставы через суд добились того, чтобы договор купли-продажи был признан недействительным. В результате на машину был наложен арест. Впоследствии транспорт изъяли и продали, погасив таким образом задолженность.

Кроме того, по информации приставов, должник оплатил исполнительский сбор и расходы по оценке транспортного средства.