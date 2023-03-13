Приставы Карелии проведут единый день приема участников СВО и членов их семей

В УФССП Карелии рассказали о тематическом приеме для участников специальной военной операции.

Как сообщили в УФССП республики, 16 марта 2023 года в Управлении и структурных подразделениях судебных приставов будет организован личный прием граждан, принимающих участие в СВО, а также членов их семей. Получить консультацию можно будет с 10.00 до 17.00.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

Получить информацию можно будет по доступным телефонам отделений судебных приставов. Кроме того, на территории МФЦ на улице Гюллинга в Петрозаводске будет организован мобильный пункт судебных приставов.