Приставы Карелии проведут прием по вопросам взыскания долгов с мобилизованных

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии проконсультирует жителей республики по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан.

В пятницу, 14 октября, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 во всех структурных подразделениях судебных приставов будет организован прием по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

Общедоступные телефоны отделений судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия:

ОСП по работе с физическими лицами №1 г. Петрозаводска и Прионежского района

(8142)73 04 19

(8142)73 04 16

ОСП по работе с физическими лицами №2 г. Петрозаводска

(8142)73 04 44

(8142)73 04 31

ОСП по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по г. Петрозаводску и Прионежскому району

(8142)73 04 46

ОСП по Беломорскому району

(8143)752703

ОСП по Калевальскому району

(81454)41504

ОСП по Кемскому району

(81458)71487

ОСП по Кондопожскому району

(81451)78110

ОСП по г. Костомукша

(81459)51378

ОСП по Лахденпохскому району

(81450)46788

ОСП по Лоухскому району

(81439)51140

ОСП по Медвежьегорскому району

(8143)458875

ОСП по Муезерскому району

(81455)33128

ОСП по Олонецкому району

(81436)42790

ОСП по Питкярантскому району

(81433)41265

ОСП по Пряжинскому району

(81456)31532

ОСП по Пудожскому району

(81452)51500

ОСП по Сегежскому району

(81431)43019

ОСП по г. Сортавала

(81430)46844

ОСП по Суоярвскому району

(81457)52471

Межрайонный Отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам

(8142)73 04 64

ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района

(8142)73 04 56

Также возможно подать обращение по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан на сайте http://r10.fssp.gov.ru через сервис «Интернет-приемная» - «Заполнение формы для подачи электронного обращения» и сайте Единого портала государственных услуг, где реализован функционал направления документов (заявлений, жалоб в порядке подчиненности, ходатайств) в УФССП России по Республике Карелия в электронном виде из личного кабинета ЕПГУ.

QR-код для поиска на сайте ЕПГУ функционала направления документов прилагается.