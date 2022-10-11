Приставы Карелии проведут прием по вопросам взыскания долгов с мобилизованных

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии проконсультирует жителей республики по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан.
В пятницу, 14 октября, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 во всех структурных подразделениях судебных приставов будет организован прием по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан.
Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.
Общедоступные телефоны отделений судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия:
ОСП по работе с физическими лицами №1 г. Петрозаводска и Прионежского района
(8142)73 04 19
(8142)73 04 16
ОСП по работе с физическими лицами №2 г. Петрозаводска
(8142)73 04 44
(8142)73 04 31
ОСП по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по г. Петрозаводску и Прионежскому району
(8142)73 04 46
ОСП по Беломорскому району
(8143)752703
ОСП по Калевальскому району
(81454)41504
ОСП по Кемскому району
(81458)71487
ОСП по Кондопожскому району
(81451)78110
ОСП по г. Костомукша
(81459)51378
ОСП по Лахденпохскому району
(81450)46788
ОСП по Лоухскому району
(81439)51140
ОСП по Медвежьегорскому району
(8143)458875
ОСП по Муезерскому району
(81455)33128
ОСП по Олонецкому району
(81436)42790
ОСП по Питкярантскому району
(81433)41265
ОСП по Пряжинскому району
(81456)31532
ОСП по Пудожскому району
(81452)51500
ОСП по Сегежскому району
(81431)43019
ОСП по г. Сортавала
(81430)46844
ОСП по Суоярвскому району
(81457)52471
Межрайонный Отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам
(8142)73 04 64
ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района
(8142)73 04 56
Также возможно подать обращение по вопросам ведения исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан на сайте http://r10.fssp.gov.ru через сервис «Интернет-приемная» - «Заполнение формы для подачи электронного обращения» и сайте Единого портала государственных услуг, где реализован функционал направления документов (заявлений, жалоб в порядке подчиненности, ходатайств) в УФССП России по Республике Карелия в электронном виде из личного кабинета ЕПГУ.
QR-код для поиска на сайте ЕПГУ функционала направления документов прилагается.
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