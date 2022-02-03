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Приставы Карелии рассказали, что делать при получении странной SMS о долгах

Новости. Общество
09:20, 04 Февраля 2022
фото: © Андрей Настасенко

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В Карелии судебные приставы сообщили, что не имеют отношения к SMS-рассылкам, в которых содержится информация о долгах.

К приставам обращаются граждане в связи с тем, что на их мобильные телефоны поступают SMS-сообщения о блокировке счёта или списании денежных средств. Судебные приставы Карелии заявили, что не имеют к таким сообщениям никакого отношения. Об этом говорится на сайте карельского управления ФССП.

«ФССП России и его территориальные Управления не производят рассылку SMS-сообщений. Эти сообщения генерирует, как правило, информационная система Сбербанка, поэтому за разъяснениями о блокировке счетов следует обращаться в Сбербанк», — говорится в сообщении.

Приставы пояснили, что для выяснения наличия задолженности следует использовать официальный сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

«Следует учитывать, что гражданином может быть приобретена сим-карта, ранее принадлежавшая должнику, или он может пользоваться сим-картой родственника-должника, или работает в организации, являющейся должником, и ему выдана корпоративная сим-карта», — также отметили приставы.

Ранее сообщалось, что подразделения службы судебных приставов в Карелии приостановили прием посетителей из-за коронавируса.

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