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Приставы Карелии разыскали россиянку, которая сбежала из Англии от мужа-истязателя

Новости. Общество
10:37, 21 Февраля 2023
фото: © img1.goodfon.ru

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Жительница Карелии, переехавшая к англичанину, не стала терпеть побои и улетела с сыном обратно.

Судебным приставам Карелии поступил запрос о розыске ребенка из министерства просвещения РФ. Туда, в свою очередь, обратилось одно из официальных ведомств Великобритании. 

Выяснилось, что некоторое время назад жительница Карелии вышла замуж за англичанина, переехала к нему и родила сына.

В Англии супруг начал распускать руки, его за побои супруги несколько раз привлекали к уголовной ответственности. В результате женщину взяло под опеку государство и предоставило ей жилье, чтобы оградить ее и сына от побоев.

Тем не менее, россиянка улетела на родину вместе с ребенком. Отец сделал запрос в указанное английское ведомство, чтобы найти семью. 

В итоге запрос дошел до карельских приставов, которые и занялись поисками. Родная сестра женщины не знала, где та находится. К поискам подключилась мать бывшей англичанки. 

Женщина вышла на связь и на квартире у матери встретилась с приставами. Россиянке предложили добровольно вернуться обратно, но она отказалась. Согласно международному праву, приставы не обязаны принудительно возвращать детей за границу, поэтому спор был урегулирован мирным путем. Разыскное дело прекращено, рассказали в УФССП Карелии. 

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