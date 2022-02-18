Приставы Карелии сдали 12 литров донорской крови

Сотрудники Управления сдавали кровь в мобильном пункте Республиканской станции переливания крови.

Так, 16 февраля 26 сотрудников УФССП Карелии вновь сдали кровь. В ходе состо-явшейся акции «Милосердие» сотрудники карельского Управления сдали свыше 12 литров крови. Это первая акция по сдаче крови в 2022 году.

Сотрудники Управления сдавали кровь в мобильном пункте Республиканской стан-ции переливания крови, который расположился рядом со зданием карельского Управления в Петрозаводске.

В донорской крови постоянно нуждаются пациенты медицинских учреждений Петро-заводска и Карелии. Кровь нужна пострадавшим в ДТП, детям, находящимся на лечении в детской больнице, а также взрослым пациентам, которые находятся в стационарах и ждут плановых операций.

На сегодняшний день станция переливания крови в столице Карелии испытывает повышенную потребность в донорах всех групп крови.