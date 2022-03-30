Приставы Карелии включилось в подготовку к Всероссийской акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

Акция будет проходить по всей Карелии в очном формате, мобильные пункты развернутся 27 апреля.

В ходе акции судебные приставы будут информировать граждан о принимаемых мерах поддержки сторон исполнительного производства; информационной безопасности; получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения с помощью электронного ресурса «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России, личного кабинета на портале Госуслуги; работе с электронными сервисами ФССП России: «Интернет-приемная», «Запись на личный прием».

В большом интервью с главным судебным приставом Олегом Гончаровым читайте, какую сумму не разрешат списывать со счетов должника, какие преференции предоставят должникам, участвующим в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также как лично попасть на приём к судебному приставу.