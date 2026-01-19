Найдены самый дешёвый и самый дорогой лоты на торгах от приставов в Карелии

Выяснили стоимости самой дешевой и самой дорогой позиции на открытом аукционе от ФССП Карелии, о котором объявили 19 января 2026 года.
Карельские приставы сообщают, что ведомством начаты торги в форме открытого аукциона на электронной торговой площадке АО «Национальная электронная площадка».
По поводу приобретения выставленного имущества или получения дополнительной информации о нём желающие могут ознакомиться на сайте или в МТУ Росимущества.
На аукционе представлен целый спектр лотов из разнообразных сфер:
— Автомобили различных категорий. Заинтересованные лица смогут приобрести легковое авто Hyundai Solaris, грузовой бортовой автомобиль Iveco, грузовики от классического «американца» Freightliner Century 1999 года выпуска до отечественного КРАЗа 2007 года;
— Жилые и нежилые помещения и здания. В продаже есть как комната для проживания в центре Сегежи, так и нежилое здание АБК спорткомплекса ОАО «Карельский окатыш» в Костомукше;
— Земельные участки. В наличии 4 участка разных размеров и цены в разных районах Карелии.
Самым дорогим лотом оказалось нежилое здание АБК спорткомплекса ОАО «Карельский окатыш» в Костомукше, начальная цена которого составила 6437800,00 рублей.
Самым дешёвым же — земельный учаток, расположенный в Олонецком районе, поселке Речная Сельга. Его номинальная цена — 146200,00 рублей.
Для заявок на участие в аукционе для некоторых позиций определены разные даты.
Ранее мы сообщали, что карельские приставы выставили на торги автомобили должников.