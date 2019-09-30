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Новости. Общество
14:16, 30 Сентября 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Приставы Карелии взыскали с должников более полутора миллионов рублей за один день

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Долги погасили во время Дня единого приема граждан, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

День единого приема граждан проводился 24 сентября. По итогам которого принято 572 заявителя.

Было пагашено долгов на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Самая распространенная по тематике категория обращений, касалась взыскания задолженностей в пользу физических лиц и организаций, в том числе по вопросам взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

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