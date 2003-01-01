Приставы Карелии взыскали свыше 630 млн рублей алиментов в пользу детей

В отношении злостных неплательщиков применяются меры административного и уголовного воздействия.
За семь месяцев 2025 года судебные приставы Карелии взыскали более 630 млн руб. в пользу несовершеннолетних. Об этом сообщили в УФССП региона.
Ведомство напомнило, что в преддверии 1 сентября проходит акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты», цель которой — привлечь внимание к защите прав детей и недопустимости уклонения от родительских обязанностей.
В отношении злостных неплательщиков применяются меры административного и уголовного воздействия.