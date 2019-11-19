Приставы могут получить расширенный доступ к кредитным историям граждан

Новости по теме
Загрузка...
Минюст намерен расширить возможности приставов при получении информации о должниках, например, дополнительных данных из бюро кредитных историй.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон "О кредитных историях", подготовленных Минюстом совместно с ФССП. Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй по запросу. Сейчас это могут делать сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды.
Зачем потребовалась новая инициатива, читайте на сайте "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
17.11.2019, 11:05
12.11.2019, 14:20
18.11.2019, 12:18
Аналитика
18.11.2019 13:45
Обществоведение
В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.
18.11.2019 11:58
18.11.2019 09:08
15.11.2019 16:52
15.11.2019 12:38
Чтиво
18.11.2019 10:37
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
14.11.2019 14:03
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии