Приставы могут получить расширенный доступ к кредитным историям граждан

Минюст намерен расширить возможности приставов при получении информации о должниках, например, дополнительных данных из бюро кредитных историй.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон "О кредитных историях", подготовленных Минюстом совместно с ФССП. Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй по запросу. Сейчас это могут делать сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды.

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