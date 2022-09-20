Приставы наложили запрет на более 20 единиц техники, принадлежащей предприятию в Карелии

Подразделение службы судебных приставов в Костомукше наложило запрет на 23 транспортных средства и расчетные счета предприятия, задолжавшего по налоговым платежам.

Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство о взыскании 2,8 млн рублей.

«В целях обеспечения исполнения судебного акта в отношении 23 транспортных средств должника-организации судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий. Поскольку в срок, установленный для добровольного исполнения, задолженность не была погашена в полном объеме, судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую более 190 000 рублей и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в двух кредитных учреждениях», — сказано в сообщении УФССП.

Кроме того, было обращено взыскание на денежные средства, получаемые организацией по возмездным договорам с иными лицами. За счет этих средств задолженность перед налоговым органом была погашена в полном объеме.