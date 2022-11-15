Приставы нашли спрятанный в лесу автомобиль должника в Карелии, имущество арестовали

Служба судебных приставов наложила арест на имущество жителя Карелии, который задолжал одной фирме 760 тыс. рублей.

Об этом сообщили в УФССП по Карелии.

Приставы выяснили, что должнику принадлежат автомобили Geely Emgrand и ВАЗ-213100. Он скрывал их местоположение, поэтому они были объявлены в исполнительный розыск.

Оба автомобиля нашли. ВАЗ обнаружили в лесополосе, неподалеку от поселка Чална-1. Машины изъяли.

После оценки их вставят на торги. При этом должник обязан возместить расходы на эвакуацию и содержание транспортных средств на автостоянках.