Приставы не разрешили жителю Карелии зарегистрировать автомобиль из-за долгов

В Костомукше приставы запретили должнику регистрировать новый автомобиль и выезжать за границу, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя в пользу организации задолженности в размере 637 тысяч рублей.

По истечении срока, установленного законодательством для добровольного исполнения, задолженность погашена не была, поэтому судебным приставом взыскание было обращено на доход должника, с которого производились удержания. По сравнению с суммой долга удержания были незначительные.

Судебные приставы узнали, что должник приобрел транспортное средство. Сотрудники службы незамедлительно вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспорта. Одновременно должнику был ограничен выезд за пределы Российской Федерации.

Получив соответствующие постановления, должник погасил остаток задолженности в полном объеме в размере 500 тысяч рублей.