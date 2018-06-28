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Новости. Общество
11:48, 28 Июня 2018

Приставы объяснили ошибку системы дозвона до должников

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Судебные приставы Карелии утверждают, что система обзвона должников дает сбой из-за того, что в базе находится много однофамильцев.

Ранее на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии" был опубликован материал "Как приставы в Карелии делают людей "должниками". Автор статьи рассказала о регулярных звонках на мобильный телефон с номеров Службы судебных приставов. Дозвонившийся "робот" сообщал о долгах, якобы имевшихся у автора текста. При этом фактически должником получатель звонка не являлся.

Представители УФССП по Карелии направили в редакцию письмо с официальным объяснением инцидента. Приставы объяснили, что в телефонной базе, которую они получают от операторов сотовой связи, есть «полные тезки» должников, которых Служба по ошибке начинает обзванивать с требованием вернуть долги.

"В службе судебных приставов давно и успешно работает механизм быстрого урегулирования проблемы "задвоенности" фамилии",- сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Подробнее читайте далее.

 

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