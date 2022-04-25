Приставы обновили список арестованных и выставленных на торги автомобилей в Карелии

Выставлена на продажу очередная партия автомобилей, на которые судебные приставы Карелии наложили арест с целью взыскания долгов с владельцев.

Список размещен на официальной сайте УССП по Карелии.

Самый дорогой лот — Subaru Forester 2005 года выпуска, выставленный на торги за 564,5 тыс. рублей.

Кроме того, планируется продажа Renault Megane III 2011 года выпуска за 387,7 тыс. рублей, Volkswagen Jetta 2010 года выпуска за 274 тыс. рублей и Ford Focus 2007 года выпуска за 230,4 тыс. рублей.

В этот же список включен катер «КРЫМ 3» 1980 года выпуска. Он выставлен на торги за 68,7 тыс. рублей.