Приставы ограничили жителя Карелии в правах на землю из-за долга по алиментам

В Лахденпохском районе приставы запретили должнику-алиментщику продавать земельный участок, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Лахденпохскому району находилось производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность составляет 291 тысячу рублей.

Судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит земельный участок, и вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий. Неплательщик попытался его продать, но не смог и обратился в отделение судебных приставов, чтобы оплатить задолженность с последующим снятием запрета в отношении земельного участка.

Задолженность была погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор.