Приставы оштрафовали коллекторов, которые терроризировали 90-летнюю бабушку в Карелии за долги ее умершей дочери

Коллекторское агентство оштрафовано на 75 тысяч рублей за то, что тревожили 90-летнюю бабушку звонками и требованиями выплатить долги умершей дочери, сообщили в УФССП Карелии.

В Управлении судебных приставов Карелии на рассмотрении находилось обращение жительницы республики, которая заявила о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» нарушает законодательство.

Согласно сведениям, указанным в обращении заявителя, на телефонный номер 90-летней женщине, которая является бабушкой заявителя, поступали многочисленные звонки от коллекторов по вопросу взыскания просроченной задолженности ее дочери, умершей в 2019 году, о чем пожилая женщина неоднократно сообщала в телефонных разговорах, но звонки продолжали поступать.

В ходе проведенной проверки сотрудниками Управления было установлено, что у умершего должника имелась кредитная карта в АО «ОТП Банк» на которой образовалась задолженность. При этом у клиента была подключена услуга «страхование жизни», и дочь умершей кредиторши направила в кредитную организацию официальную информацию о смерти матери, но банк все равно передал задолженность по карте коллекторскому агентству ООО «М.Б.А. Финансы».

По законодательству коллекторы, пытаясь вернуть просроченную задолженность, обязаны действовать добросовестно и разумно, не допуская неправомерное причинение вреда должнику или злоупотребление правом. А так как общество «М.Б.А. Финансы» совершило административное правонарушение, приставы привлекли данное коллекторское агентство к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей.