Приставы откроют мобильные пункты для должников в гипермаркетах Петрозаводска

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии проведут акцию «Узнай о своих долгах».

Судебные приставы Карелии 23 апреля присоединятся к проведению Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». Так, в Петрозаводске в торговых комплексах «Лента» на улице Ленинградская и Комсомольском проспекте в этот день с 16.00 по 19.00 будут работать специальные мобильные пункты.

В ходе мероприятия каждый желающий сможет узнать о наличии задолженности, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размера возможных удержаний, о взыскании алиментных и налоговых платежей, временного ограничения на выезд должника за границу.

Судебные приставы расскажут и о возможности использования сервисов ФССП России, размещенных на официальном интернет-сайте Управления, позволяющих контролировать наличие задолженности самостоятельно.

Приставы помогут гражданам установить приложение на мобильное устройство и разъяснить порядок его использования.

«УФССП России по Республике Карелия напоминает о необходимости перед майскими праздниками погасить задолженность по налогам, пошлинам, административным штрафам, кредитам, услугам ЖКХ, ведь наличие неоплаченных долгов влечет за собой применение такой меры как временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации. Узнать о долгах легко, а главное — доступно. Достаточно посетить официальный сайт УФССП России по Республике Карелия», — говорится в сообщении ведомства.