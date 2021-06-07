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Приставы поймали на озере в Карелии должника-алиментщика

Новости. Общество
12:05, 08 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

Сегежские приставы нашли алиментщиков, скрывавшихся от общественных работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы Сегежи разыскивали местного жителя, задолжавшего по алиментам 220 тысяч рублей.

Было известно, что должник не работает и не имеет постоянного источника дохода. Движимое и недвижимое имущество у него также отсутствовало.

Мировой суд признал сегежанина виновным в административном нарушении и назначил наказание в виде 50 часов общественных работ. Но должник начал скрываться и к работам не приступил. В итоге после постановления судьи о принудительном приводе должника приставы разыскали его на озере — соседи рассказали, что мужчина отправился на рыбалку.

Решением суда на него был наложен административный арест сроком на 5 суток.

Аналогичная история случилась с другим алиментщиком из Сегежи. Суд назначил ему 50 часов общественных работ, однако должник начал скрываться от наказания.

В один из дней мужчина сопровождал девушку в здание мирового суда города Сегежи, и в ходе проверки документов его личность была установлена. Должник заявил, что больше не намерен скрываться от обязательных работ. Однако судебный пристав-исполнитель составил административный протокол, и теперь решение будет приниматься в суде.

В дальнейшем оба алиментщика могут быть привлечены уже к уголовной ответственности.

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