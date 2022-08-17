Приставы помогли организации из Петрозаводска починить чердак

Судебные приставы пригрозили уголовной ответственностью руководителю организации-должника, не спешившей ремонтировать многоквартирный дом в Петрозаводске, и это дало положительные результаты.

Как сообщили в УФССП Карелии, исполнительное производство об обязании муниципального предприятия из Петрозаводска отремонтировать кровлю и чердак многоквартирного жилого дома по улице Ригачина было возбуждено в отделении судебных приставов карельской столицы.

Приставы сообщили об этом организации, а после того, как предприятие не исполнило требования, взыскали исполнительский сбор — 50 тысяч рублей.

Предприятие заключило договор подряда. Однако подрядчик не отремонтировал кровлю, а вскоре и вовсе прекратил деятельность как юридическое лицо. Больше никаких активных действий по поиску нового подрядчика и разрешению этой ситуации МУП не предпринимал.

В результате предприятие было привлечено к административной ответственности, а его руководитель был предупрежден об уголовной ответственности.

После этого МУП исполнил решение суда в полном объеме, отремонтировав и чердак, и кровлю.