В Карелии с молотка продаются четыре земельных участка и восемь автомобилей

Приставы Карелии продают арестованное у должников имущество.

На электронной торговой площадке объявили о проведении открытого аукциона по продаже имущества должников, арестованного приставами Карелии.

Среди лотов — четыре земельных участка, жилые и нежилые помещения, среди которых здание площадью почти 300 квадратных метров, а также восемь автомобилей — легковые и грузовые, в том числе рефрижератор.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе опубликовали на сайте службы судебных приставов Карелии.