Приставы проведут акцию «Должник» на железнодорожном вокзале Петрозаводска

Жителям и гостям Петрозаводска будет предоставлена возможность оплатить свои долги на железнодорожном вокзале перед летним отпуском, сообщили УФССП Карелии.

Судебные приставы и сотрудники полиции проведут акцию «Должник» на железнодорожном вокзале в Петрозаводске 16 июня с 11.00 до 13.00.

Жителям и гостям Петрозаводска будет предоставлена возможность в режиме онлайн узнать об имеющихся долгах или их отсутствии с помощью информационного сервиса, а также получить консультацию у сотрудников транспортной полиции и судебных приставов по вопросам исполнительного производства.

Жителям и гостям Петрозаводска сотрудники службы судебных приставов расскажут, как можно оплатить судебную задолженность на портале Госуслуги, а также подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.

Приставы Карелии настоятельно рекомендует жителям республики проверить себя на наличие задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который доступен на официальном сайте Управления www.r10.fssp.gov.ru и своевременно оплатить имеющуюся задолженность, особенно в разгар отпускного сезона.