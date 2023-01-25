Приставы рассказали, как заставили фирму в Петрозаводске вернуть 3 млн долга

Фирма, задолжавшая 3 млн рублей, чуть не лишилась единственной недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района на исполнении находилось сводное производство о взыскании с организации задолженности в пользу бюджета, физических и юридических лиц на общую сумму 3 млн рублей, а также исполнительского сбора.

Судебный пристав установил, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество — нежилое помещение площадью 152 кв.м, расположенное в Петрозаводск, и наложил арест на него.

В течение долгого времени должником обжаловались действия судебного пристава-исполнителя, оспаривался отчет по оценке арестованного имущества, в результате судом была определена стоимость помещения.

С апреля 2022 года действовал мораторий на введение процедуры банкротства и сводное исполнительное производство было приостановлено в судебном порядке.

В октябре того же года действие моратория закончилось, и судебным приставом-исполнителем арестованное помещение было передано на торги.

После назначения даты проведения торгов должником были приняты меры по погашению задолженности перед взыскателями. Часть взыскателей отозвали исполнительные документы. Остальная задолженность в размере 1 362 000 рублей была погашена должником в полном объеме.