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Новости. Общество
18:20, 24 Сентября 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Приставы с сотрудниками ГИБДД собрали с должников на дорогах Петрозаводска 65 тысяч рублей

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В Петрозаводске проходит мероприятие "Должник", сообщили в ГИБДД города.

С 23 по 27 сентября 2019 года Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с УФССП России по Петрозаводску проводит профилактическое мероприятие "Должник", направленное на повышение эффективности исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. За первые сутки взыскано задолженностей по административным материалам ГИБДД на общую сумму 65 тысяч рублей.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют проверки лиц, привлекаемых к административной ответственности, на предмет неуплаты административных штрафов.

Специалисты ведомств напоминают, что за неуплату административного штрафа в срок предусмотрен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Узнать о наличии неоплаченных штрафов можно на портале госуслуг.

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