Приставы советуют жителям Карелии узнать о долгах

Судебные приставы проведут Всероссийскую акцию «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах».

27 апреля, в среду, карельские приставы присоединятся к проведению Всероссийской информационной акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах», сообщает УФССП.

В этот день в Петрозаводске в Многофунциональных центрах на наб. Гюллинга, пр. Первомайском и в Агентстве занятости населения, ул. Маршала Мерецкова 14, с 15.00 до 18.00 судебные приставы развернут мобильные пункты и проведут консультации.

«Каждый желающий может узнать о наличии задолженности, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размера возможных удержаний, видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, о взыскании алиментных и налоговых платежей. Кроме того, граждане могут поинтересоваться новеллами законодательства об обеспечении сохранения прожиточного минимума на счетах должников и в каких случаях исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. Всегда на таких акциях идет разъяснение законодательства об исполнительном производстве», — сообщает УФССП.

Также посетители смогут поинтересоваться возможностями использования сервисов ФССП России, размещенных на официальном интернет-сайте Управления, позволяющих самостоятельно контролировать наличие задолженности.

Ранее сообщалось, что в Карелии злостного неплательщика алиментов приставы отправили на работу.