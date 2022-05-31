Приставы спасли от смерти посетителя районного суда Карелии

Судебные приставы оказали экстренную помощь больному в Пряжинском районном суде, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов Карелии.

В помещении Пряжинского районного суда Карелия у одного из посетителей произошел эпилептический приступ. Находящиеся на посту судебные приставы своевременно и экстренно приняли меры к оказанию пострадавшему доврачебной помощи и вызову бригады скорой медицинской помощи.

До прибытия медицинских работников сотрудники службы контролировали состояние пострадавшего, а затем передали его врачам с последующей госпитализацией.

Благодаря грамотным действиям сотрудников приступ был купирован, а состояние больного стабилизировано.