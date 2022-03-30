Приставы в Карелии арестовали подкову, чтобы продать ее за долги

Служба судебных приставов Карелии включила в список арестованного имущества должников декоративную подкову и подарочные жетоны.
Они перечислены в перечне выставленного на продажу имущества.
Например, изделие «Подкова» из серебра 875 пробы собираются реализовать за 1,5 тыс. рублей.
Есть в списке жетоны «Казань» и «Казань на удачу» с рельефным изображением достопримечательностей столицы Татарстана. Они выставлены на продажу за 60 рублей штука.
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