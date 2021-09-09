Приставы в Карелии остановили работу 12 грузовиков, чтобы заставить фирму заплатить долг

Организация в Костомукше накопила долги по налогам на 180 тысяч рублей и едва не лишилась техники, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов Костомукши поступил исполнительный документ в отношении юрлица о взыскании налоговой задолженности — 180 тысяч рублей.

Судебные приставы проинформировали руководителя организации о задолженности, а также рассказали о последствиях отсутствия оплаты долга, в том числе возможном обращении взыскания на технику.

Одновременно был введен запрет на регистрацию в отношении 12 грузовых автомобилей, принадлежащих организации.

Чтобы избежать негативных последствий, руководитель организации быстро погасил задолженность перед налоговой инспекцией.