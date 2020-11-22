Приставы в Карелии выставили на продажу арестованные квартиры и земельные участки

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии распродает имущество должников.

Так, по сообщению Управления, в настоящее время посредством проведения публичных торгов осуществляется реализация таких объектов недвижимого имущества, как трехкомнатная квартира в 60 кв.м в Костомукше за 1, 8 млн рублей, земельный участок площадью 1801 кв.м в Петрозаводске за 3,5 млн рублей, двухкомнатная квартира в Кондопоге (38,4 кв.м) за 320 тыс. рублей.

По сниженной цене выставлены на продажу нежилое помещение площадью 463,10 кв.м на Лососинском шоссе, 15 в Петрозаводске за 1 млн 275 тыс. рублей, земельный участок (18024 кв.м) под дачу в Кондопожском районе за 101 тыс. рублей и другие объекты.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: www.tu51.rosim.ruв разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества. Кроме того, информацию можно получить по телефону: (8142) 59 36 27. По вопросам приобретения имущества должников, реализацию которого осуществляет ООО "Трейд-Групп", обращайтесь по телефону: (999) 531 54 49.

Ранее сообщалось, что черный Cadillac, выставленный на продажу приставами, принадлежал экс-главе Карелии.