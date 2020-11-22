Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Акула откусила пловцу руку и ногу, мужчина погиб
22.11.2020 21:40
Один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии 2
Сегодня 09:05
Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами
22.11.2020 16:26
Сильный ветер повалил деревья возле детского сада в поселке Карелии (ФОТО) 1
22.11.2020 14:58
Пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии
22.11.2020 16:14
Пока власти думают, как решить проблемы с качеством питания в больницах Карелии, пациентов начнут кормить баландой 4
22.11.2020 14:38

Приставы в Карелии выставили на продажу арестованные квартиры и земельные участки

Новости. Общество
11:20, 23 Ноября 2020
фото: © Валерий Бушухин / ТАСС
Загрузка...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии распродает имущество должников.

Так, по сообщению Управления, в настоящее время посредством проведения публичных торгов осуществляется реализация таких объектов недвижимого имущества, как трехкомнатная квартира в 60 кв.м в Костомукше за 1, 8 млн рублей, земельный участок площадью 1801 кв.м в Петрозаводске за 3,5 млн рублей, двухкомнатная квартира в Кондопоге (38,4 кв.м) за 320 тыс. рублей.

По сниженной цене выставлены на продажу нежилое помещение площадью 463,10 кв.м на Лососинском шоссе, 15 в Петрозаводске за 1 млн 275 тыс. рублей, земельный участок (18024 кв.м) под дачу в Кондопожском районе за 101 тыс. рублей и другие объекты.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: www.tu51.rosim.ruв разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества. Кроме того, информацию можно получить по телефону: (8142) 59 36 27. По вопросам приобретения имущества должников, реализацию которого осуществляет ООО "Трейд-Групп", обращайтесь по телефону: (999) 531 54 49.

Ранее сообщалось, что черный Cadillac, выставленный на продажу приставами, принадлежал экс-главе Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Аналитика

Сегодня 12:12
Тема недели
"Идет война"
Что на самом деле происходит с заболеваемостью коронавирусом в Карелии: острые вопросы власти.
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»