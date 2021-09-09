Приставы в Карелии выставили на торги квартиры, землю должников

Приставы арестовали и выставили на торги имущество должников в Костомукше, Петрозаводске и в Сегеже, сообщили в УФССП Карелии.

В процессе исполнения требований судебных актов приставы установили имущество должников, наложили на него арест и, согласно закону, выставили на торги.

Так, в настоящее время продается квартира площадью 33 кв.м в Костомукше, а в Петрозаводске жилой дом и несколько земельных участков на Логмозерской набережной.

В числе прочего ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация квартиры площадью 44 кв. м в Сегеже.

Более подробно о продаваемом имуществе можно узнать на сайте УФССП Карелии.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: http://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества, на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу: https://www.etp-torgi.ru.